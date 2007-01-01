Чистка кондиционеров в Краснодаре

Компания «ЧИКА» оказывает весь спектр услуг по профессиональному обслуживанию климатической техники. Особое внимание стоит уделить чистке кондиционера. Это одна из важнейших профилактических процедур для климатической техники. Эта процедура должна поводиться периодически. Но иногда сам прибор показывает, что имеет в ней экстренную потребность.

Появился плохой запах.

Внутренний блок капает водой.

Агрегат стал ощутимо хуже холодить.

Но лучше все же не дожидаться, пока прибор сам начнет вам «говорить» об этом.

Из чего состоит чистка кондиционера

Услуга чистка кондиционера – это комплексный подход, нередко отменяющий надобность в ремонте. Мы производим:

Тестирование надежности креплений.

Диагностика теплофизических свойств.

Исследование герметичности фреоновой магистрали.

При надобности дозаправка или полная заправка фреоном.

Прочистка теплообменников внешнего блока.

Очистку фильтров внутреннего блока.

Обновление обеззараживающих свойств.

Тесты электроники.

Испытание работы дистанционного пульта.

Исследование состояния системы дренажа.

Анализ положения электропроводки и контактов.

Осмотр механических креплений узлов и деталей.

Объяснение правил эксплуатации агрегата.

В своей работе мы применяем профессиональные парогенераторы и очистительные средства.

Какова необходимая периодичность

Здесь имеется и общая рекомендация – не реже двух раз в календарный год. Весной для проверки состояния системы в условиях положительной уличной температуры. И осенью для проверки «самочувствия» кондиционера, обнаружения возможных проблем в его дальнейшей эксплуатации. А если техника будет работать и на обогрев, то и для проверки нужных функций. Но более точно вам посоветуют, изучив конкретные условия: частоту использования прибора, особенности его установки, характеристики помещения (загрязненность, проходимость людского потока, влажность и пр.). Если же кондиционер установлен в офисах или административных зданиях, то периодичность должна составлять не реже раза в квартал. Для ресторанов, магазинов и мест с повышенной загрязненностью – 1раз в месяц.

Когда можно почистить самому

Не всегда вызов мастера оправдан. Некоторые операции легко выполняет сам владелец. Это, например, чистка вентилятора, фильтров, дренажной системы или теплообменника.

Фильтры. Открываем крышку верхней панели. Вытаскиваем сеточки, которые расположены за ней. Растворяем мыло в емкости с теплой водой. На полчасика замачиваем там фильтры. Если грязь осталась, потрите ее зубной щеткой без сильного нажима. Смойте мыло и протрите деталь. Сухой фильтр вставьте в исходное положение. Теплообменник. Откройте внутренний блок. Достаньте решетку. Пылесосом соберите с нее пыль. Протираем все влажной тряпкой. Сухую решетку вставляем обратно. Вентилятор. Дайте кондиционеру немного поработать. Отключите прибор от сети и откройте крышку внутреннего блока. Растворите мыло в воде, смачивайте в ней щетку и протирайте ей лопасти. Дренаж. Вход в эту систему располагается сбоку под крышкой. В него впустите специальный антибактериальный пар.

Для чистки внешнего блока кондиционера лучше приглашать профессионалов, так как он чаще всего располагается на приличной высоте. Если вы живете на 1 – 4 этажах, это необходимо делать каждые три месяца. Если выше 8-го, то раз в несколько лет. Для установления оптимальной периодичности обратитесь в компанию «ЧИКА». Мы оценим конкретные условия вашего адреса и дадим рекомендации.

Когда обязательно вызывать мастеров

Имеются случаи, когда самостоятельное устранение поломки, скорее всего, приведет к необходимости полной замены кондиционера. Обязательно вызывайте специалиста, если:

Кондиционер не включается (только проверьте наличие тока в сети).

Не работают некоторые функции. Даже если вы ими почти не пользуетесь. Кондиционер – это система. Одна поломка влечет и другие.

Произошло самостоятельное отключение.

Вода капает из внутреннего блока.

Нет конденсата на трубке дренажа.

Техника работает, а охлаждения (отопления) нет.

Включили прибор, и начали слезиться глаза, кашель и пр.

В этих случаях обращайтесь в компанию «ЧИКА. Также мы заключаем договоры на обслуживание климатической техники на постоянной основе. Звоните +7(900)23-777-46, мы ждем вас!