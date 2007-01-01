Чистка кондиционеров в Краснодаре

Чистка кондиционера - заказать чистку ЧИКА компания в Краснодаре
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Чистка мульти кондиционера на 2 блока

Услуга «Чистка мульти кондиционера на 2 блока» в Краснодаре. Кондиционер имеет для вас большую ценность? Тогда нужно обратиться в компанию «ЧИКА». В таком случае процесс очистки будет произведен по всем правилам, без ошибок.

3 000руб.
2500 В наличии
2 500руб.
Отзывы: 0
Чистка мульти кондиционера на 5 блоков

Услуга «Чистка мульти кондиционера на 5 блоков» в Краснодаре. Кондиционер имеет для вас большую ценность? Тогда нужно обратиться в компанию «ЧИКА». В таком случае процесс очистки будет произведен по всем правилам, без ошибок.

6 000руб.
5500 В наличии
5 500руб.
Отзывы: 0
Чистка мобильного кондиционера до 2 кВт

Услуга «Чистка мобильного кондиционера до 2 кВт» в Краснодаре. Кондиционер имеет для вас большую ценность? Тогда нужно обратиться в компанию «ЧИКА». В таком случае процесс очистки будет произведен по всем правилам, без ошибок.

1 900руб.
1500 В наличии
1 500руб.
Отзывы: 0
Чистка канального кондиционера до 3,0 кВт

Услуга «Чистка канального кондиционера до 3,0 кВт» в Краснодаре. Кондиционер имеет для вас большую ценность? Тогда нужно обратиться в компанию «ЧИКА». В таком случае процесс очистки будет произведен по всем правилам, без ошибок.

5 900руб.
5000 В наличии
5 000руб.
Отзывы: 0
Чистка напольно-потолочного кондиционера до 10,0 кВт

Услуга «Чистка напольно-потолочного кондиционера до 10,0 кВт» в Краснодаре. Кондиционер имеет для вас большую ценность? Тогда нужно обратиться в компанию «ЧИКА». В таком случае процесс очистки будет произведен по всем правилам, без ошибок.

3 700руб.
2900 В наличии
2 900руб.
Отзывы: 0
Чистка напольно-потолочного кондиционера до 8,0 кВт

Услуга «Чистка напольно-потолочного кондиционера до 8,0 кВт» в Краснодаре. Кондиционер имеет для вас большую ценность? Тогда нужно обратиться в компанию «ЧИКА». В таком случае процесс очистки будет произведен по всем правилам, без ошибок.

3 400руб.
2800 В наличии
2 800руб.
Отзывы: 0
Чистка напольно-потолочного кондиционера до 6,0 кВт

Услуга «Чистка напольно-потолочного кондиционера до 6,0 кВт» в Краснодаре. Кондиционер имеет для вас большую ценность? Тогда нужно обратиться в компанию «ЧИКА». В таком случае процесс очистки будет произведен по всем правилам, без ошибок.

3 300руб.
2700 В наличии
2 700руб.
Отзывы: 0
Чистка напольно-потолочного кондиционера до 14,0 кВт

Услуга «Чистка напольно-потолочного кондиционера до 14,0 кВт» в Краснодаре. Кондиционер имеет для вас большую ценность? Тогда нужно обратиться в компанию «ЧИКА». В таком случае процесс очистки будет произведен по всем правилам, без ошибок.

3 900руб.
3000 В наличии
3 000руб.
Отзывы: 0
Чистка напольно-потолочного кондиционера до 4,5 кВт

Услуга «Чистка напольно-потолочного кондиционера до 4,5 кВт» в Краснодаре. Кондиционер имеет для вас большую ценность? Тогда нужно обратиться в компанию «ЧИКА». В таком случае процесс очистки будет произведен по всем правилам, без ошибок.

3 200руб.
2600 В наличии
2 600руб.
Отзывы: 0
Чистка напольно-потолочного кондиционера до 3,0 кВт

Услуга «Чистка напольно-потолочного кондиционера до 3,0 кВт» в Краснодаре. Кондиционер имеет для вас большую ценность? Тогда нужно обратиться в компанию «ЧИКА». В таком случае процесс очистки будет произведен по всем правилам, без ошибок.

3 000руб.
2500 В наличии
2 500руб.
Отзывы: 0
Чистка колонного кондиционера до 17 кВт

Услуга «Чистка колонного кондиционера до 17 кВт» в Краснодаре. Кондиционер имеет для вас большую ценность? Тогда нужно обратиться в компанию «ЧИКА». В таком случае процесс очистки будет произведен по всем правилам, без ошибок.

3 200руб.
2600 В наличии
2 600руб.
Отзывы: 0
Чистка колонного кондиционера до 16 кВт

Услуга «Чистка колонного кондиционера до 16 кВт» в Краснодаре. Кондиционер имеет для вас большую ценность? Тогда нужно обратиться в компанию «ЧИКА». В таком случае процесс очистки будет произведен по всем правилам, без ошибок.

3 000руб.
2500 В наличии
2 500руб.

Чистка кондиционеров в Краснодаре

Компания «ЧИКА» оказывает весь спектр услуг по профессиональному обслуживанию климатической техники. Особое внимание стоит уделить чистке кондиционера. Это одна из важнейших профилактических процедур для климатической техники. Эта процедура должна поводиться периодически. Но иногда сам прибор показывает, что имеет в ней экстренную потребность.

  • Появился плохой запах.
  • Внутренний блок капает водой.
  • Агрегат стал ощутимо хуже холодить.

Но лучше все же не дожидаться, пока прибор сам начнет вам «говорить» об этом.

Из чего состоит чистка кондиционера

Услуга чистка кондиционера – это комплексный подход, нередко отменяющий надобность в ремонте. Мы производим:

  • Тестирование надежности креплений.
  • Диагностика теплофизических свойств.
  • Исследование герметичности фреоновой магистрали.
  • При надобности дозаправка или полная заправка фреоном.
  • Прочистка теплообменников внешнего блока.
  • Очистку фильтров внутреннего блока.
  • Обновление обеззараживающих свойств.
  • Тесты электроники.
  • Испытание работы дистанционного пульта.
  • Исследование состояния системы дренажа.
  • Анализ положения электропроводки и контактов.
  • Осмотр механических креплений узлов и деталей.
  • Объяснение правил эксплуатации агрегата.

В своей работе мы применяем профессиональные парогенераторы и очистительные средства.

Какова необходимая периодичность

Здесь имеется и общая рекомендация – не реже двух раз в календарный год. Весной для проверки состояния системы в условиях положительной уличной температуры. И осенью для проверки «самочувствия» кондиционера, обнаружения возможных проблем в его дальнейшей эксплуатации. А если техника будет работать и на обогрев, то и для проверки нужных функций. Но более точно вам посоветуют, изучив конкретные условия: частоту использования прибора, особенности его установки, характеристики помещения (загрязненность, проходимость людского потока, влажность и пр.). Если же кондиционер установлен в офисах или административных зданиях, то периодичность должна составлять не реже раза в квартал. Для ресторанов, магазинов и мест с повышенной загрязненностью – 1раз в месяц.

Когда можно почистить самому

Не всегда вызов мастера оправдан. Некоторые операции легко выполняет сам владелец. Это, например, чистка вентилятора, фильтров, дренажной системы или теплообменника.

  1. Фильтры. Открываем крышку верхней панели. Вытаскиваем сеточки, которые расположены за ней. Растворяем мыло в емкости с теплой водой. На полчасика замачиваем там фильтры. Если грязь осталась, потрите ее зубной щеткой без сильного нажима. Смойте мыло и протрите деталь. Сухой фильтр вставьте в исходное положение.
  2. Теплообменник. Откройте внутренний блок. Достаньте решетку. Пылесосом соберите с нее пыль. Протираем все влажной тряпкой. Сухую решетку вставляем обратно.
  3. Вентилятор. Дайте кондиционеру немного поработать. Отключите прибор от сети и откройте крышку внутреннего блока. Растворите мыло в воде, смачивайте в ней щетку и протирайте ей лопасти.
  4. Дренаж. Вход в эту систему располагается сбоку под крышкой. В него впустите специальный антибактериальный пар.

Для чистки внешнего блока кондиционера лучше приглашать профессионалов, так как он чаще всего располагается на приличной высоте. Если вы живете на 1 – 4 этажах, это необходимо делать каждые три месяца. Если выше 8-го, то раз в несколько лет. Для установления оптимальной периодичности обратитесь в компанию «ЧИКА». Мы оценим конкретные условия вашего адреса и дадим рекомендации.

Когда обязательно вызывать мастеров

Имеются случаи, когда самостоятельное устранение поломки, скорее всего, приведет к необходимости полной замены кондиционера. Обязательно вызывайте специалиста, если:

  • Кондиционер не включается (только проверьте наличие тока в сети).
  • Не работают некоторые функции. Даже если вы ими почти не пользуетесь. Кондиционер – это система. Одна поломка влечет и другие.
  • Произошло самостоятельное отключение.
  • Вода капает из внутреннего блока.
  • Нет конденсата на трубке дренажа.
  • Техника работает, а охлаждения (отопления) нет.
  • Включили прибор, и начали слезиться глаза, кашель и пр.

В этих случаях обращайтесь в компанию «ЧИКА. Также мы заключаем договоры на обслуживание климатической техники на постоянной основе. Звоните +7(900)23-777-46, мы ждем вас!

Отзывы
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Ренат Мовенко
Ренат Мовенко

Кто бы мог подумать, что такая идеальная чистота и тихая работа может быть за такие деньги! Мы давно искали компанию, с которой можно будет честно и выгодно сотрудничать, и вот наконец нашли Чику. Уже можете записывать меня к себе на моечку в следующем году!

Елена Рабцун
Елена Рабцун

Из всех компаний, с которыми мы работали, чистка кондиционеров у «Чика» мне понравилась больше всего. У них она заняла гораздо меньше времени, а также работники оставили после себя только идеальный кондиционер и чистое рабочее место. Так что я довольна, спасибо.

Анастасия Симончук
Анастасия Симончук

Очень понравилась чистка кондиционеров именно у этой компании. Ещё хочу отметить работу самого персонала. Все очень добрые, вежливые и отзывчивые. Каждый работник спокойно может ответить на любой вопрос, что говорит об идеальном знании своего дела. В общем советую.

Олег Петров
Олег Петров

Спасибо большое, Чика, за грандиозную чистку сплит систем. Это было действительно профессионально. Такой вывод можно сделать исходя из их слаженной работы, по современному оборудованию, которым они умело пользуются. Так что советую эту компанию всем, спасибо!

Людмила Буймова
Людмила Буймова

По своему личному опыту могу с точностью сказать , что у компании Чика лучшая чистка кондиционеров в городе. Сегодня их ребята провели работы у нас дома. Я осталась очень довольной. Вся мойка заняла у них не больше часа, зато какой стался результат. Теперь собираемся каждый год обращаться к ним, советую!

Инна Ложникова
Инна Ложникова

Хочу выразить свою огромную благодарность работникам компании Чика. Сегодня ребята приехали и за буквально час вычистили нашу сплит систему. Теперь, благодаря этому у нас в воздухе буквально летает свежесть, да и на душе как будто стало легче. Думаем проводить такую процедуру перед каждым летом, чтобы кондиционер прожил гораздо дольше.

Новости
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Чистка кондиционера с применением защитного чехла
Чистка кондиционера с применением защитного чехла

Своевременная профилактика – это важнейшая составляющая ухода за бытовыми кондиционерами. Такая процедура должна проводиться регулярно, но бывают случаи, когда мероприятия по чистке становится безотлагательным К последним относится неприятный запах, утечка влаги из комнатного блока, снижение охладительной мощности

Цены на заправку кондиционера
Цены на заправку кондиционера

Одна из наиболее востребованных услуг по обслуживанию климатического оборудования — заправка кондиционеров. Чтобы ответить на вопрос, кому именно нужна заправка кондиционера фреоном, необходимо понять, как работает климатическая техника.

Чистка мобильного кондиционера
Чистка мобильного кондиционера

Напольный кондиционер имеет ряд неоспоримых плюсов, но и примерно столько же минусов. Основное его преимущество лежит в его мобильности – перекатите прибор в другое место или помещение, и он снова готов работать.

Прочистка настенного кондиционера
Прочистка настенного кондиционера

Техника любит уход. Климатическая требует периодического профилактического осмотра и очистки. Компания «ЧИКА» осуществляет качественное обслуживание кондиционеров и сплит-систем в Краснодаре на протяжении длительного времени. 

Очистка комнатного блока кондиционера
Очистка комнатного блока кондиционера

Кондиционер – это система, основными составными частями которой выступают внутренний и внешний блоки, а также система коммуникаций между ними. Как и в любой системе, результативность и эффективность работы зависит от деятельности всех частей. 

Чистка оконного кондиционера
Чистка оконного кондиционера

Оконные кондиционеры всё еще популярны в Краснодаре и Краснодарском крае. Компания «ЧИКА» проводит их профессиональное обслуживание, включающее чистку. От вовремя проведенной очистки зависит исправность работы и срок эксплуатации кондиционера.

Статьи
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Как часто нужна чистка и дезинфекция?

Грязь и бактерии имеются в кондиционере всегда. Только до определенной степени накопления они безвредны для человека. Поэтому фанатизма в названных мероприятиях допускать также не нужно. Чаще всего их проводят два раза в году: до начала активной эксплуатации кондиционера и перед «отправлением» его в «отпуск».

Прочстка фильтров внутреннего блока

Периодический осмотр и чистка требуется всем компонентам сплит-системы. Внутренний блок вызывает повышенный интерес, так как от его состояния зависит, в том числе, и здоровье всех, кто находится в комнате и испытывает его воздействие.

Правила эксплуатации и обслуживания

Сам процесс происходит поэтапно. Важно соблюсти все шаги и не сделать ошибок, которые могут стать фатальными для техники и серьезно ударят по кошельку владельца. Ведь стоимость нового кондиционера и услуги очистки несопоставимы. Кто старается сэкономить на малом, рискует большими деньгами.

Очистка кассетных

Будут замечены только что появившиеся проблемы. Скажем, дренажная помпа располагается в блоке так, что она хорошо видна при чистке. Если там проблемы – это тоже заметно. А своевременная их диагностика позволит избежать незапланированного «дождя» из собравшегося конденсата.

Что обязательно следует чистить

В обоих блоках сплит-системы имеются радиаторы и теплообменники. Они обеспечивают нагревание и охлаждение поступающего внутрь воздуха. Пластинки радиатора тоненькие, а между ними предусмотрены просветы. Из-за перепадов температур все это очень здорово покрывается пылью, которая постепенно нарастает и затвердевает.

Регулярное обслуживание

Наша компания осуществляет чистку кондиционеров в г. Краснодар. Мы производим обслуживание любых типов систем – настенных, кассетных, потолочных, канальных и др. На выполненный комплекс услуг наши специалисты предоставляют гарантию.

Чистка любых типов систем кондиционирования

Наша компания осуществляет чистку кондиционеров в г. Краснодар. Мы производим обслуживание любых типов систем – настенных, кассетных, потолочных, канальных и др. На выполненный комплекс услуг наши специалисты предоставляют гарантию. 

Чистка кондиционера дома и без химикатов

Многие современные люди отрицательно относятся ко всевозможным искусственно созданным химическим веществам. Если пришло время почистить ваш кондиционер, но применять «химию» совсем не хочется, можно попробовать максимально обойтись без нее.

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