Чистка кондиционеров в Краснодаре

Услуга «Чистка мульти кондиционера на 2 блока» в Краснодаре. Кондиционер имеет для вас большую ценность? Тогда нужно обратиться в компанию «ЧИКА». В таком случае процесс очистки будет произведен по всем правилам, без ошибок.
Компания «ЧИКА» оказывает весь спектр услуг по профессиональному обслуживанию климатической техники. Особое внимание стоит уделить чистке кондиционера. Это одна из важнейших профилактических процедур для климатической техники. Эта процедура должна поводиться периодически. Но иногда сам прибор показывает, что имеет в ней экстренную потребность.
Но лучше все же не дожидаться, пока прибор сам начнет вам «говорить» об этом.
Услуга чистка кондиционера – это комплексный подход, нередко отменяющий надобность в ремонте. Мы производим:
В своей работе мы применяем профессиональные парогенераторы и очистительные средства.
Здесь имеется и общая рекомендация – не реже двух раз в календарный год. Весной для проверки состояния системы в условиях положительной уличной температуры. И осенью для проверки «самочувствия» кондиционера, обнаружения возможных проблем в его дальнейшей эксплуатации. А если техника будет работать и на обогрев, то и для проверки нужных функций. Но более точно вам посоветуют, изучив конкретные условия: частоту использования прибора, особенности его установки, характеристики помещения (загрязненность, проходимость людского потока, влажность и пр.). Если же кондиционер установлен в офисах или административных зданиях, то периодичность должна составлять не реже раза в квартал. Для ресторанов, магазинов и мест с повышенной загрязненностью – 1раз в месяц.
Не всегда вызов мастера оправдан. Некоторые операции легко выполняет сам владелец. Это, например, чистка вентилятора, фильтров, дренажной системы или теплообменника.
Для чистки внешнего блока кондиционера лучше приглашать профессионалов, так как он чаще всего располагается на приличной высоте. Если вы живете на 1 – 4 этажах, это необходимо делать каждые три месяца. Если выше 8-го, то раз в несколько лет. Для установления оптимальной периодичности обратитесь в компанию «ЧИКА». Мы оценим конкретные условия вашего адреса и дадим рекомендации.
Имеются случаи, когда самостоятельное устранение поломки, скорее всего, приведет к необходимости полной замены кондиционера. Обязательно вызывайте специалиста, если:
В этих случаях обращайтесь в компанию «ЧИКА. Также мы заключаем договоры на обслуживание климатической техники на постоянной основе. Звоните +7(900)23-777-46, мы ждем вас!